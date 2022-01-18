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Арум: Ломаченко готовий битися з Камбососом в Австралії

Сьогодні 15:38 338 0
Боб Арум прокоментував бій Камбосос - Ломаченко
Арум: Ломаченко готовий битися з Камбососом в Австралії
Фото - gettyimages
#Арум, #Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) може провести бій з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) в Австралії.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

 Актуально: Абсолютний чемпіон світу хоче бою з Ломаченком

"Ми спілкуємося з людьми Камбососа щодо поїздки Ломаченка до Австралії. Ломаченко готовий це зробити. Це буде величезний бій у Австралії.

Ми маємо проблему з коронавірусом, яку потрібно вирішити, і я думаю, що ми можемо це зробити.

Поєдинок із Камбососом в Австралії – це мій пріоритет для Ломаченка", – сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко поскаржився на відсутність суперників.

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