Джерело - Чемпіон.

Президент українського представництва WBC Микола Ковальчук, відомий тренер Сергій Ватаманюк та володар титулу WBC Francophone в надважкій вазі Олександр Захожий в суботу, 15 грудня, в рамках благодійної ініціативи WBC Cares Ukraine відвідали селище Білогородку, що в Київській області, де поспілкувались з дітьми із місцевого Центру реабілітації Отчий дім.

Захід відбувся за сприяння Білогородського міського голови Антона Овсієнка, і в рамках нього Олександр та його тренер Сергій Ватаманюк провели відкрите тренування для підростаючого покоління, показали дітям корисні спортивні вправи, провели автограф-сесію та зробили багато спільних фото з дітьми.

Після завершення заходу боксер заявив, що залишився задоволеним своєю участю в ньому.

"Мені було дуже цікаво показати дітям основи боксу, адже вони наше майбутнє і мають рости здоровими та спортивними. Я вважаю, що такі заходи, які організовує WBC Cares мають проводити всі боксерські організації і не лише вони. Потрібно давати хлопцям та дівчатам мотивацію та заохочувати їх до активного способу життя".

Микола Ковальчук активно спілкувався з дітьми, пояснював їм специфіку боксу, розповідав про філософію WBC та про принципи кожного з елементів тренування, які показували Олександр та Сергій. Голова WBC Ukraine розповів, що турбота про молоде покоління є одним із основних акцентів в роботі Всесвітньої боксерської ради по всьому світу.

"Діяльність WBC це не лише організація поєдинків та шанування чемпіонів, це також і піклування про молоде покоління, адже в них потрібно вносити вклад, потрібно сприяти їхньому правильному вихованню, потрібно зробити їхнє ставлення до спорту і життя таким, яке відповідає високим принципам нашої організації. Це була дуже гарна зустріч, яка надихнула діток, було помітно, що в них горіли очі. У юних спортсменів з’явились нові цілі та мрії. Я переконаний, що після їхнього спілкування з Олександром Захожим та Сергієм Ватаманюком про спортивний шлях чемпіона - вони зрозуміли, що неможливого не існує".

Зустріч завершилась приємним сюрпризом для хлопчиків та дівчаток, які отримали солодкі подарунки від WBC Ukraine!

WBC Cares Ukraine разом із українськими боксерами і надалі продовжуватимуть робити добрі справи та пропагувати здоровий спосіб життя.

Раніше Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження.