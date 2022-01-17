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Українець сфотографувався біля зірки Мохаммеда
Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження
#Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня 2022 року, український суперважковаговик Владислав Сіренко вшанував пам'ять великого боксера Мохаммеда Алі в день його народження.

"З днем ​​народження, найвеличніший", - написав Сіренко під знімком з Алеї Слави.

Легендарний американський боксер Мохаммед Алі народився 17 січня 1942 року. Помер 3 червня 2016 року на 75-му році життя.

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Допис, поширений Vladyslav Sirenko (@vladsirenkoboxing)

Раніше Сіренко назвав найкращого боксера сучасності.

Нагадаємо 18 грудня Сіренко технічним нокаутом переміг співвітчизника Руденка та здобув свою 19-ту перемогу на профі-ринзі.

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