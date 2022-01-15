Гарсія: Ломаченко перевершує Хейні, Девіса і Камбососа в плані навичок

Колишній чемпіон світу розповів про розстановку сил у легкому дивізіоні

Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO Василь Ломаченко - найкращий боксер у легкій вазі.

Про це заявив колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Майкі Гарсія.

"Я все ще ставлю на перше місце Ломаченка, виходячи з його навичок та останніх виступів. Він не має титулів, але його місце там. Потрібно віддати належне Девіну Хейні, Джервонті Девісу та Джорджу Камбососу, але я вважаю, що Ломаченко перевершує їх у плані навичок", - заявив боксер.

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"Ломаченко - номер один, а за ним ідуть Хейні, Джервонта та Камбосос. Джордж утримує титули, але я хочу побачити більше його виступів. Я дивився тільки на його бій з Теофімо Лопесом. Камбосос тримає титули, тому його місце теж тут, він головний у дивізіоні.", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Ломаченко поскаржився на відсутність суперників.