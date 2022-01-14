У бою реванші між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа перемогу здобуде британець.

Про це розповів суперваговик з Великої Британії Дерек Чісора.

"Думаю, що Ей Джей переможе у другому бою. Коли я говорив з ним, то спитав, чи дивився він той поєдинок, і він сказав, що бачив лише чотири раунди, оскільки йому не сподобалося, як він боксував.

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Джошуа має неймовірну силу удару. Якщо він поб'ється з Ф'юрі, він відразу повинен перти на нього, викидаючи силові панчі. Йому не можна з ним боксувати. Якщо він це робитиме, то програє. Якщо ти дозволиш Ф'юрі працювати першим номером, у такому разі – у тебе будуть проблеми", – сказав Чісора.