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Чісора: Джошуа переможе Усика у реванші

Сьогодні 15:37 204 0
Дерек Чісора прокоментував реванш Усик - Джошуа
Чісора: Джошуа переможе Усика у реванші
Фото - gettyimages
#Бокс, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Дерек Чісора

Джерело - sport.ua.

У бою реванші між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа перемогу здобуде британець.

Про це розповів суперваговик з Великої Британії Дерек Чісора.

"Думаю, що Ей Джей переможе у другому бою. Коли я говорив з ним, то спитав, чи дивився він той поєдинок, і він сказав, що бачив лише чотири раунди, оскільки йому не сподобалося, як він боксував.

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Джошуа має неймовірну силу удару. Якщо він поб'ється з Ф'юрі, він відразу повинен перти на нього, викидаючи силові панчі. Йому не можна з ним боксувати. Якщо він це робитиме, то програє. Якщо ти дозволиш Ф'юрі працювати першим номером, у такому разі – у тебе будуть проблеми", – сказав Чісора.

Реванш Усик - Джошуа має відбутися навесні 2022 року.

Нагадаємо, Усик показав, як зустрів Новий рік із дружиною.

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