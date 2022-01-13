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Ф'юрі нагадав Кличку: Я зняв з тебе всі пояси

Сьогодні 15:09 360 0
Циганський король розкритикував легендарного українського боксера
Ф'юрі нагадав Кличку: Я зняв з тебе всі пояси
#Володимир Кличко, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі до нині гордиться перемогою над колишнім чемпіоном Володимиром Кличком, який не зміг влучити у британця.

Про це заявив сам Циганський король.

"Володимире Кличку, шкода, що хтось не може бути тобою, бо ти навіть не зміг потрапити в ціль за 12 раундів, бомж. Тож зараз, дідусю, час забрав тебе. Олександр Усик і ти разом ніколи не змогли б перемогти таку людину, як я.

Володимире, ти маєш нахабство повернутися після всіх цих років і відкрити свій великий рот. Ти так і не завдав удару, я зняв з тебе всі пояси.

Раніше це належало тобі (показує на пояси - прим.), але вони мої. Ти марний бродяга, який мріє, щоб Усик міг щось зробити з такою людиною, як я", - сказав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі відповів Володимиру Кличку, який напередодні заступився за Олександра Усика. Кличко нагадав британцю про те, що напередодні їхнього бою Ф'юрі склав позитивний тест на допінг.

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