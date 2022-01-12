Українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу
Сьогодні 16:48 383
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 17:12 6041 1
Шаран узгодив контракт з Минаєм
Сьогодні 17:07 178
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:35 35628
Журавок та Семеренко - у ТОП-15 короткої індивідуальної гонки в Брезно
Сьогодні 12:51 306
Зоря підписала Смирного
Сьогодні 11:24 650
Калініна зазнала поразки в другому колі турніру в Австралії
Сьогодні 09:58 271 1
Сачко поступився Мілоєвичу в півфіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 09:32 338
Бондаренко програла Маріно в кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:59 244
Снігур поступилася Масаровій у другому колі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:18 297
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Усик: Стану знаменитим психологом

Сьогодні 17:25 171 0
Український боксер Олександр Усик розповів, що збирається стати знаменитим психологом після закінчення боксерської кар'єри
Усик: Стану знаменитим психологом
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик здивував вибором нової професії після закінчення боксерської кар'єри.

Про це розповів сам боксер.

"Бокс – це не на все життя. Якийсь час – і це закінчиться. Я вже думаю, чим займатимуся, як поводитимуся. Я навчаюся зараз у двох вузах. Це Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. Там я навчаюсь заочно. У Харкові за спеціальністю "Психологія", а у Львові – "Економічна розвідка". Це майбутнє. Може, я знайду себе в цьому. Для мене це цікаво. Можливо, надалі я стану знаменитим психологом – до мене люди приходитимуть", – сказав Усик.

Нагадаємо, менеджер Усика натякнув на можливий бій із Ф'юрі.

Коментарі ()