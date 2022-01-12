Усик: Стану знаменитим психологом

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик здивував вибором нової професії після закінчення боксерської кар'єри.

Про це розповів сам боксер.

"Бокс – це не на все життя. Якийсь час – і це закінчиться. Я вже думаю, чим займатимуся, як поводитимуся. Я навчаюся зараз у двох вузах. Це Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. Там я навчаюсь заочно. У Харкові за спеціальністю "Психологія", а у Львові – "Економічна розвідка". Це майбутнє. Може, я знайду себе в цьому. Для мене це цікаво. Можливо, надалі я стану знаменитим психологом – до мене люди приходитимуть", – сказав Усик.