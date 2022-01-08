Промоутер Ф'юрі назвав дату наступного поєдинку британського чемпіона

Джерело - iFL TV.
Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) свій наступний поєдинок 26 березня 2022 року.
Про це заявив промоутер чемпіона Френк Воррен.
"Тайсон хоче вийти в ринг наприкінці березня. Що б не трапилося, він боксуватиме 26 березня, це наша мета.
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У нас є дата на бій у Великій Британії, але ми розглядаємо й інші пропозиції, тому поєдинок може пройти десь ще.
Одним із можливих суперників для Тайсона його команда розглядає Ділліана Вайта", - заявив Воррен.