Боксер знаходиться у гарній формі

Джерело - Чемпіон.

33-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 22 КО), чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, розважає себе тим, що тренується під музику.

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У своєму останньому бою, який відбувся 9 жовтня 2021 року, Ф'юрі нокаутував 35-річного американського боксера Деонтея Вайлдера в 11-му раунді, захистивши свій титул.

Раніше, Валлін оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі.

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