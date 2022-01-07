Джошуа: Я реабілітуюся у бою-реванші з Усиком

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа до першого бою з українцем Олександром Усиком був готовий на 100 відсотків.

Про це заявив британський боксер.

"Після своєї першої поразки я не шукав жодних виправдань, хоч у мене були причини. Я завжди відчував, що все гаразд. Я зазнав поразки, але потім повернув борг. Я знав, що візьму реванш.

Я відкинув минулу невдачу убік, але поразка в бою з Усиком мене зачіпає, оскільки я був готовий на 100 відсотків. У мене не було жодних проблем, все було круто. Я вийшов і поступився сильнішому того вечора супернику, це боляче. Але так у мене з'явилася мотивація виправити становище, в якому я був повалений ментально. Я дам відсіч і реабілітуюсь", - сказав Джошуа.