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Джошуа: Я реабілітуюся у бою-реванші з Усиком

Сьогодні 10:10 93 0
Британець - про мотивацію у бою-реванші
Джошуа: Я реабілітуюся у бою-реванші з Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - EAC News.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа до першого бою з українцем Олександром Усиком був готовий на 100 відсотків.

Про це заявив британський боксер.

"Після своєї першої поразки я не шукав жодних виправдань, хоч у мене були причини. Я завжди відчував, що все гаразд. Я зазнав поразки, але потім повернув борг. Я знав, що візьму реванш.

Я відкинув минулу невдачу убік, але поразка в бою з Усиком мене зачіпає, оскільки я був готовий на 100 відсотків. У мене не було жодних проблем, все було круто. Я вийшов і поступився сильнішому того вечора супернику, це боляче. Але так у мене з'явилася мотивація виправити становище, в якому я був повалений ментально. Я дам відсіч і реабілітуюсь", - сказав Джошуа.

Реванш між Усиком та Джошуа має відбутися навесні 2022 року.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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