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Джошуа впевнений, що може перемогти Усика у бою-реванші

Сьогодні 08:08 168 0
Британський боксер - про другий бій з українцем
Джошуа впевнений, що може перемогти Усика у бою-реванші
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - EAC News.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа впевнений, може досягти успіху у другому бою з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив британський боксер.

"Я повністю мотивований. Я така людина, яка, як правило, дивиться на позитивні моменти, але тут немає нічого позитивного. Мені потрібно виправити помилки, от і все. Дозвольте я не нічого ускладнюватиму.

Я знаю, що можу перемогти у реванші. Можливо, Усик також знає, що він може перемогти. Він думав про це перед першим боєм. Я думав про це перед першим боєм теж, але він виявився кращим за мене. Я повернуся, спробую дещо продемонструвати. Ми вийдемо перемагати. Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок", - сказав Джошуа.

Реванш між Усиком та Джошуа має відбутися навесні 2022 року.

Нагадаємо, Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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