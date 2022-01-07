Джошуа впевнений, що може перемогти Усика у бою-реванші

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа впевнений, може досягти успіху у другому бою з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив британський боксер.

"Я повністю мотивований. Я така людина, яка, як правило, дивиться на позитивні моменти, але тут немає нічого позитивного. Мені потрібно виправити помилки, от і все. Дозвольте я не нічого ускладнюватиму.

Я знаю, що можу перемогти у реванші. Можливо, Усик також знає, що він може перемогти. Він думав про це перед першим боєм. Я думав про це перед першим боєм теж, але він виявився кращим за мене. Я повернуся, спробую дещо продемонструвати. Ми вийдемо перемагати. Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок", - сказав Джошуа.