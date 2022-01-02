Тренер Вайлдера розповів про бій-реванш Усик - Джошуа

Джерело - BoxingScene.

У бою реванші між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа перемогу здобуде українець.

Про це заявив тренер ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера Малік Скотт.

"Не може бути так, що Джошуа, будучи таким великим і маючи нагоду нав'язати свій бій, не зробив цього в поєдинку з одним з найдрібніших бійців, з якими він коли-небудь бився. Це ідеальний час для нього, щоб використовувати свій гарний вибір позиції, габарити та силу, якою він обдарований як фізично, так і ментально", - заявив наставник.

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"Я думаю, що Джошуа, можливо, має справу з тими, хто його прорахував. Я не вважаю, що з Усиком він зможе битися так само, як з Енді Руїсом, де Джошуа міг просто провести бій на задній нозі та виграти. Якби я робив ставки, хоча реванш і буде цікавішим, але я все одно поставив би на перемогу Усика", - сказав Малік Скотт.

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