Котельник: На Вихриста чекає непростий поєдинок у Голлівуді

Боксер Віктор Вихрист налаштований рішуче і продемонструє свій найкращий бокс у бою з Яго Кіладзе.

Про це заявив менеджер Вихриста Андрій Котельник.

"Вихрист прилетів до США 26 грудня. На мій погляд, він перебуває у бойовій спортивній формі, якісно провів етапи підготовки як у Німеччині, так і безпосередньо в Голлівуді. Кіладзе - міцний боєць, він навіть перевершує Віктора у досвіді, адже для Кіладзе це вже буде 28 бій на професійному рингу. Проте Вихрист налаштований рішуче і я впевнений, що у суботу він продемонструє свій найкращий бокс", - зазначив Котельник.