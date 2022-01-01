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Котельник: На Вихриста чекає непростий поєдинок у Голлівуді

Сьогодні 14:10 151 0
Менеджер українського боксера - про перспективи клієнта
Котельник: На Вихриста чекає непростий поєдинок у Голлівуді
#Вихрист, #Кіладзе

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Боксер Віктор Вихрист налаштований рішуче і продемонструє свій найкращий бокс у бою з Яго Кіладзе.

Про це заявив менеджер Вихриста Андрій Котельник.

"Вихрист прилетів до США 26 грудня. На мій погляд, він перебуває у бойовій спортивній формі, якісно провів етапи підготовки як у Німеччині, так і безпосередньо в Голлівуді. Кіладзе - міцний боєць, він навіть перевершує Віктора у досвіді, адже для Кіладзе це вже буде 28 бій на професійному рингу. Проте Вихрист налаштований рішуче і я впевнений, що у суботу він продемонструє свій найкращий бокс", - зазначив Котельник.

Раніше, Вихрист та Кіладзе пройшли церемонію зважування.

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