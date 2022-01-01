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Вихрист та Кіладзе пройшли церемонію зважування

Сьогодні 11:09 361 0
Вихрист важчий за Кіладзе на 7,6 кг
Вихрист та Кіладзе пройшли церемонію зважування
Фото Getty Images
#Вихрист, #Кіладзе

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 КО) та Яго Кіладзе (27-5-1, 19 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед поєдинком.

Вихрист показав вагу - 105,8 кг. Він виявився більш ніж на сім кілограмів важчим за свого наступного суперника. Вага Кіладзе - 98,2 кг.

Бій Вихрист-Кіладзе відбудеться в ніч на 2 січня на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голлівуді, штат Флорида. Поєдинок пройде в андеркарді зустрічі між Луїсом Ортісом та Чарльзом Мартіном.

Нагадаємо, в андеркарді бою Ф'юрі - Вайлдер Вихрист нокаутував американця Майка Маршала.

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