Вихрист та Кіладзе пройшли церемонію зважування

Вихрист важчий за Кіладзе на 7,6 кг

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 КО) та Яго Кіладзе (27-5-1, 19 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед поєдинком.

Вихрист показав вагу - 105,8 кг. Він виявився більш ніж на сім кілограмів важчим за свого наступного суперника. Вага Кіладзе - 98,2 кг.

Бій Вихрист-Кіладзе відбудеться в ніч на 2 січня на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голлівуді, штат Флорида. Поєдинок пройде в андеркарді зустрічі між Луїсом Ортісом та Чарльзом Мартіном.

Нагадаємо, в андеркарді бою Ф'юрі - Вайлдер Вихрист нокаутував американця Майка Маршала.