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Тренер Вайлдера: Стиль Усика ідеально підходить Деонтею

Сьогодні 20:24 188 0
Скотт вірить у успіх свого підопічного
Тренер Вайлдера: Стиль Усика ідеально підходить Деонтею
Фото Getty Images
#Вайлдер, #Олександр Усик

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер може перемогти чинного володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усиком.

Про це заявив тренер Вайлдера Малік Скотт.

"Я абсолютно вірю, що стиль Усик підходить Деонтею, щоб донести бомбу. Я ніколи не бачив, щоб Олександра хтось бив із міццю Вайлдера протягом усього бою.

Єдиним, хто добре потрапляв по Усику, був Мурат Гассієв. Росіянин дуже хороший панчер. Але того вечора Олександр був для нього проблемою", - зазначив Скотт.

Нагадаємо, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.

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