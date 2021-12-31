Тренер Вайлдера: Стиль Усика ідеально підходить Деонтею

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер може перемогти чинного володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усиком.

Про це заявив тренер Вайлдера Малік Скотт.

"Я абсолютно вірю, що стиль Усик підходить Деонтею, щоб донести бомбу. Я ніколи не бачив, щоб Олександра хтось бив із міццю Вайлдера протягом усього бою.

Єдиним, хто добре потрапляв по Усику, був Мурат Гассієв. Росіянин дуже хороший панчер. Але того вечора Олександр був для нього проблемою", - зазначив Скотт.