Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN

Найкращим боксером є Канело

Мексиканець Сауль Альварес, якому вдалося стати першим в історії суперсередньої ваги абсолютним чемпіоном світу, є найкращим боксером 2021 року.

Про це повідомляє авторитетний портал ESPN.

Друге місце у списку посів український суперваговик Олександр Усік. Наприкінці вересня боксер переміг Ентоні Джошуа та завоював чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та IBO.

"Якби Усик провів у 2021 році ще як мінімум один бій, він міг би вирвати перше місце в Альвареса. Але у Олександра буде ще багато можливостей виграти цю нагороду в 2022-му", - йдеться у статті.

Ще два боксери відзначені у списку як "гідні згадки": австралієць Джордж Камбосос-молодший та британець Джош Тейлор.

Раніше повідомлялося, що бій Усік - Джошуа визнано подією року за версією The Ring.