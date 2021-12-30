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The Ring назвав найкращий бій 2021 року

Сьогодні 21:41 159 0
Став відомий найкращий бій року
The Ring назвав найкращий бій 2021 року
Фото - gettyimages
#Вайлдер, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - espreso.tv.

Поєдинок між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером визнано найкращим боєм 2021 року.

Про це повідомляє The Ring. 

Бій між Ф'юрі та Вайлдером за титул чемпіон світу WBC  відбувся 9 жовтня у Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.  

Четверта трихвилинка цього поєдинку перемогла у номінації раунд року - Ф'юрі впродовж нього двічі підіймався з нокдаунів. 

Це був вже третій бій між важковаговиками. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC. 

Раніше, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.

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