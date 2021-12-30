Джерело - espreso.tv.
Поєдинок між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером визнано найкращим боєм 2021 року.
Про це повідомляє The Ring.
Бій між Ф'юрі та Вайлдером за титул чемпіон світу WBC відбувся 9 жовтня у Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.
Четверта трихвилинка цього поєдинку перемогла у номінації раунд року - Ф'юрі впродовж нього двічі підіймався з нокдаунів.
Це був вже третій бій між важковаговиками. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC.