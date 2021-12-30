Став відомий найкращий бій року

Поєдинок між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером визнано найкращим боєм 2021 року.

Про це повідомляє The Ring.

Бій між Ф'юрі та Вайлдером за титул чемпіон світу WBC відбувся 9 жовтня у Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.

Четверта трихвилинка цього поєдинку перемогла у номінації раунд року - Ф'юрі впродовж нього двічі підіймався з нокдаунів.

Це був вже третій бій між важковаговиками. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC.

Раніше, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.