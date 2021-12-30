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Промоутер знайшов Вайлдеру нового суперника

Вчора 23:25 204 0
Вайлдер може побитися з Чісорою
Промоутер знайшов Вайлдеру нового суперника
Фото - gettyimages
#Вайлдер

Джерело - espreso.tv.

Американцю Деонтею Вайлдеру запропонували зустрітися з британцем Дереком Чісорою.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Після минулого бою проти Тайсона Ф'юрі, Вайлдер придбав багато шанувальників. Деонтей, ми дуже чекаємо на тебе в рингу знову. Я чув, що були розмови про вихід на пенсію, але попереду ще багато роботи і так багато відмінних боїв. У мене є ідеальний суперник для тебе - Дерек Чісора. Вайлдер може вважати, що це легкий бій для нього, але Дерек готовий", – сказав Гірн.

Дерек Чісора у жовтні 2020 року провів конкурентний бій проти українця Олександра Усика та програв йому за очками. 

Раніше, Паркер переміг Чісору.

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