Промоутер знайшов Вайлдеру нового суперника

Американцю Деонтею Вайлдеру запропонували зустрітися з британцем Дереком Чісорою.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Після минулого бою проти Тайсона Ф'юрі, Вайлдер придбав багато шанувальників. Деонтей, ми дуже чекаємо на тебе в рингу знову. Я чув, що були розмови про вихід на пенсію, але попереду ще багато роботи і так багато відмінних боїв. У мене є ідеальний суперник для тебе - Дерек Чісора. Вайлдер може вважати, що це легкий бій для нього, але Дерек готовий", – сказав Гірн.