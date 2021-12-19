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Паркер з трьома нокдаунами декласував Чісору

Сьогодні 08:09 1667 0
Чісора тричі побував у нокдаунах
Паркер з трьома нокдаунами декласував Чісору
#паркер, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

У головній події шоу в Манчестері ексчемпіон світу з Нової Зеландії Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) вдруге переміг британця Дерека Чісору (32-12, 23 KO).

Перший бій між боксерами надважкої ваги відбувся у травні 2021 року, і тоді перемогу відсвяткував Паркер. Чісора зібрався мститися, бажаючи взяти реванш за спірний програш.

У другому бою переміг знову боєць із Нової Зеландії, причому цього разу його перевага була більш відчутною.

Чісора побував у нокдаунах тричі: у 4-му, 7-му та 8-му раундах. Усі три судді за підсумками 12 раундів віддали перевагу Паркеру: 115-110, 115-111, 114-112.

Новозеландець захистив пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та планує битися за великий титул.

Нагадаємо, Берінчик одноголосним рішенням суддів переміг Чанієва і захистив титул WBO International.

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