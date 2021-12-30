Канело - найкращий боксер 2021 року

Сауля Альвареса визнали найкращим боксером року

Журнал The Ring визнав мексиканського боксера Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року.

Про це повідомляє The Ring.

Канело випередив в суперечці за престижну нагороду українця Олександра Усика, британців Джоша Тейлора та Тайсона Ф'юрі та американця Теренса Кроуфорда.

У 2021 році Сауль Альварес здобув перемоги над турком Авні Йилдиримом, британцем Біллі Джо Сондерсом та американцем Калебом Плантом.

Завдяки перемозі над останнім, Канело став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).

Раніше повідомлялося, що Усик може опуститися у вазі заради поєдинку з Альваресом.