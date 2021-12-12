Усик розповів про можливій бій з Канело

Джерело - FightHype.

Абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес - фаворит у бою з володарем титулу WBC у першій важкій вазі Ілунгою Макабу.

Про це заявив український чемпіон в суперважкій вазі Олександр Усик.

"Канело – красень. Звичайно, він спеціально обрав суперника, щоб забрати собі ще один пояс. Якщо він хоче боксувати зі мною в крузерах, то я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси в хевівейті, тому що я знову туди повернуся", - заявив українець.

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"Я вважаю, що Канело переможе Макабу. Якщо ми зустрінемося, то мені доведеться виграти у нього. Я особисто не знаю Макабу, але дивився його бої по телевізору. Канело сильно, а в того хлопця я бачив кілька боїв. Все крутиться довкола Канело", – сказав Усик.

Нагадаємо, Ф'юрі зателефонував Усику та пообіцяв прийти за ним.