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Арум: Лопес більше не буде битися у легкій вазі

Сьогодні 12:11 182 0
Боб Арум висловився про перспективи колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Теофімо Лопеса
Арум: Лопес більше не буде битися у легкій вазі
Фото - gettyimages
#Теофімо Лопес

Джерело - sport.ua.

Теофімо Лопес після поразки від Джорджа Камбососа більше не виступатиме у легкій вазі.

Про це розповів глава компанії Top Rank Боб Арум.

"Я нещодавно говорив з Тео. Зараз він у Нью-Йорку, йому не дозволяють мандрувати. Бійці повинні цього уникати, але він не дбав про те, щоб скинути вагу так, як йому слід було це зробити.

Лопес був зневоднений, у нього виникли проблеми з легенями та стравоходом. Теофімо мало не помер, тому я сказав йому, щоб він переконався, що з ним усе гаразд.

Незабаром я зустрінуся з ним та його батьком. Більше жодних боїв у легкій вазі. Він битиметься у першому напівсередньому дивізіоні", - сказав Арум.

Раніше, Камбосос сенсаційно переміг роздільним рішенням суддів абсолютного чемпіона світу Лопеса.

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