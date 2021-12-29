Теофімо Лопес після поразки від Джорджа Камбососа більше не виступатиме у легкій вазі.

Про це розповів глава компанії Top Rank Боб Арум.

"Я нещодавно говорив з Тео. Зараз він у Нью-Йорку, йому не дозволяють мандрувати. Бійці повинні цього уникати, але він не дбав про те, щоб скинути вагу так, як йому слід було це зробити.

Лопес був зневоднений, у нього виникли проблеми з легенями та стравоходом. Теофімо мало не помер, тому я сказав йому, щоб він переконався, що з ним усе гаразд.

Незабаром я зустрінуся з ним та його батьком. Більше жодних боїв у легкій вазі. Він битиметься у першому напівсередньому дивізіоні", - сказав Арум.