Джерело - sport.ua.
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко пожертвував свої золоті медалі Олімпійських ігор заради хрестика, який замовив для свого батька-тренера Анатолія.
Цікаво, що виконала замовлення Василя російська фірма. Від кожної з двох медалей було відпиляно по шматочку.
Хрестик Ломаченко-молодший подарував батькові на честь 57-річчя, яке той відсвяткував 14 грудня.
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Нагадаємо, Василь Ломаченко ставав олімпійським чемпіоном у 2008 та 2012 роках.
Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.