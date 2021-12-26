Боксер продовжує виявляти свою любов до Бога

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко пожертвував свої золоті медалі Олімпійських ігор заради хрестика, який замовив для свого батька-тренера Анатолія.

Цікаво, що виконала замовлення Василя російська фірма. Від кожної з двох медалей було відпиляно по шматочку.

Хрестик Ломаченко-молодший подарував батькові на честь 57-річчя, яке той відсвяткував 14 грудня.

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Нагадаємо, Василь Ломаченко ставав олімпійським чемпіоном у 2008 та 2012 роках.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.