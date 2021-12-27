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Хитров: На 95% я завершив кар'єру

Сьогодні 18:39 533 0
Український боксер має намір завершити кар'єру
Хитров: На 95% я завершив кар'єру
#Хитров

Джерело - Boxing Studio.

Український середньоваговик Євген Хитров (20-2, 17 КО) має намір завершити кар'єру.

Про це він розповів порталу Boxing Studio.

"На 95% я, найімовірніше, завершив кар'єру. Я вже стомився боксувати, якщо чесно. Я не боксував 2,5-3 роки. Може, ще за гроші я вийду побоксую", - заявив боксер.

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"Але останні півроку я певен, що навіть за гроші не вийду боксувати. У мене всього достатньо, хороші друзі, сім'я, оточення. Мені є чим зайнятися, я не бідна людина. Я отримав хороший досвід у США, я маю що розповісти, чим поділитися. Для цього я повернувся додому", - сказав Хитров.

Нагадаємо, Хитрову під час прямого ефіру зателефонувала мама.

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