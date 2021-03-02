Хитров знявся з бою через проблеми з легенями

У боксера проблеми після коронавірусу

Український середньоваговик Євген Хитров (20-2, 17 КО) знявся з поєдинку, який був запланований на 18 березня 2021 року проти проспекту Крістіана Мбіллі (17-0, 16 КО).

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель з посиланням на свої джерела.

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За його інформацією, українець має проблеми з легенями після того, як перехворів на коронавірус. Це заважає проводити Хитрову повноцінні тренування.

Відзначимо, що останній бій Євген провів 23 листопада 2019 року, нокаутувавши ганці Ернеста Амузу (26-5, 22 КО).