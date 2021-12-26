Промоутер Джошуа розповів про головну ціль свого підопічного

Промоутер британського суперваговика Ентоні Джошуа Едді Гірн вірить, що його підопічний стане триразовим чемпіоном світу.

Про це заявив сам промоутер.

"Чому ви всі критикуєте Джошуа? Йому подобається його життя, подобається бокс, і він збирається стати триразовим чемпіоном світу. Я щиро вірю в це, також як вірю, що він битиметься з усіма лідерами його дивізіону.

Після матчу-реваншу з Усиком, Джошуа зустрінеться з Ф'юрі, і я впевнений, що він буде битися з Ділліаном Вайтом. Я не маю сумнівів, що він проведе бій з Деонтеєм Вайлдером.

Подивіться його послужний список, він ніколи ні від кого не ухилявся. Я вважаю, що Ентоні заслуговує на велику похвалу. Я з нетерпінням чекаю його повернення", - зазначив Гірн.