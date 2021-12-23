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Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим

Сьогодні 22:02 47 0
Українець оцінив можливість проведення бою з росіянином
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
#Гассієв, #Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Для українського суперважковаговика Владислава бій з росіянином Муратом Гассієвим був би дуже цікавим.

Про це сказав сам боксер.

"Бій з Гассієвим? Був би цікавим. Я знаю, що у нього важкий удар. Якби ми будували тактику ведення бою з Гассієвим, то я б більше боксував другим номером. Я б не працював у його манері. 

Я думаю, що шанси на цей бій є. Це було б круто. Якби це була правильна пропозиція, то могли б поїхати і побоксувати у них [у Росії - прим.]", - зазначив Сіренко.

Раніше, Сіренко назвав найкращого боксера сучасності.

Нагадаємо, 18 грудня Сіренко технічним нокаутом переміг співвітчизника Руденка та здобув свою 19-ту перемогу на профі-ринзі.

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