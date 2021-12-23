Для українського суперважковаговика Владислава бій з росіянином Муратом Гассієвим був би дуже цікавим.

Про це сказав сам боксер.

"Бій з Гассієвим? Був би цікавим. Я знаю, що у нього важкий удар. Якби ми будували тактику ведення бою з Гассієвим, то я б більше боксував другим номером. Я б не працював у його манері.

Я думаю, що шанси на цей бій є. Це було б круто. Якби це була правильна пропозиція, то могли б поїхати і побоксувати у них [у Росії - прим.]", - зазначив Сіренко.