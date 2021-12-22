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Сіренко пояснив чому боксерів називають тупими

Вчора 22:30 194 0
Сіренко пояснив чому боксерів називають тупими

Джерело - Чемпіон.

Бокс - це вид спорту для бідних, тому ним починають зйматися люди, у яких немає грошей на якісну освіту.

Про це на YouTube-каналі Отдушивдушу розповів розповів український суперважковаговик Владислав Сіренко.

"Чому боксерів називають тупими? Я часто задумуюсь над цим. Ну знаєте, у бокс ідуть люди, у яких немає грошей на якісну освіту. Це вид спорту для бідних. Ви навряд чи побачите багату людину, яка займається боксом, хіба для себе. У більшості випадків боксери б'ються за шматок хліба. Але це все здебільшого стереотип. Більшість боксерів, яких я знаю, із ким спілкуюся - дуже освічені та грамотні люди", - зазначив боксер.

Також Сіренко назвав найкращого боксера сучасності.

Нагадаємо, 18 грудня Сіренко технічним нокаутом переміг співвітчизника Руденка та здобув свою 19-ту перемогу на профіринзі.

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