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Промоутер назвав наступного суперника Ф’юрі

Сьогодні 13:57 298 0
Промоутер Едді Гірн висловився про можливий бій між
Промоутер назвав наступного суперника Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф’юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) прийме виклик Ділліана Вайта (28-2, 19 KO).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Все залежить від Тайсона Ф’юрі. Він може піти і може прийняти бій. Зараз його зобов'язали битися з Ділліаном, так що у нього немає вибору. Сумніваюся, що Фьюрі відмовиться від титулу та поєдинку з Вайтом. Він прийме бій. Тайсон упевнений у собі, але і ми впевнені, що Ділліан може перемогти його. У будь-якому разі, це добрий поєдинок.

Ми не розглядаємо інші варіанти. Наш пріоритет, це бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Якщо Тайсон відмовиться від поєдинку з Ділліаном, то Вайт побореться за титул із кимось іншим", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, Усик може уникнути реваншу з Джошуа.

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