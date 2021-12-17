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Названо дату та місце наступного бою Ф'юрі

Сьогодні 10:28 36 0
Раніше весни чекати бою не варто.
Названо дату та місце наступного бою Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф’юрі

Джерело - 24tv.

Бій між чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) з Ділліаном Вайтом (28-2, 19 КО) може відбутися весною 2022 року.

Про це розповів співпромоутер британського боксера Френк Воррен.

"Потрібно бути реалістами та орієнтуватися на пору року. Перше, це, звичайно, бій на стадіоні, а з усіх стадіонів з дахом у нас лише арена у Кардіффі. Від цього й відштовхуємось. У березні ми не вийдемо на вулицю в шортах, чи не так? А ще врахуємо розпал футбольного сезону, тож це буде проблема, з якого боку не зайди. Загалом Кардіфф є фаворитом (як місце проведення поєдинку)", – розповів Воррен.

Нагадаємо, Канело може побитися з Усиком.

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