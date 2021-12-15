Канело визнано боксером року за версією WBC

Джерело - Чемпіон.
Всесвітня боксерська рада найкращим боксером 2021 року визнала абсолютного чемпіона світу у суперсередній вазі Сауля Альвареса.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У 2021 році Канело провів 3 поєдинки проти Авні Їлдирима, Біллі Джо Сондерса та Калеба Планта, в яких здобув дострокові перемоги.
Тепер мексиканець розглядає можливість проведення бою у першій важкій вазі. Суперником Альвареса може стати чемпіон світу за версією WBC Ілунга Макабу.
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Раніше повідомлялося, що Усик може опуститися у вазі заради поєдинку з Альваресом.