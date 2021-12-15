Миколенко підписав контракт із Евертоном - ЗМІ
Сьогодні 16:24 2341
Канело визнано боксером року за версією WBC
Сьогодні 18:54 57
Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза
Сьогодні 18:40 98
Збірна України U-20 здолала Францію на чемпіонаті світу
Сьогодні 18:39 157
Ломаченко відповів хейтерам віршем російського поета, який підтримав анексію Криму
Сьогодні 16:54 531 2
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Сьогодні 16:03 1814
Марущак - чемпіонка світу з важкої атлетики
Сьогодні 15:39 261
Металіст прийме Зорю, Олександрія зіграє з Динамо. Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Сьогодні 14:20 674
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 12:23 331
Кирило Шевченко: Керівництво федерації забуло, що ФБУ – це громадська організація, а не приватна компанія
Сьогодні 12:15 1859
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза
Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза Harry BettMan
Сьогодні 18:40 90
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:03 1814
Від академії Шахтаря до Манчестер Сіті: Олександру Зінченку - 25
Від академії Шахтаря до Манчестер Сіті: Олександру Зінченку - 25 Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:26 431
Історія, яка змінила футбол назавжди - 26 років тому суд виніс вирок у справі Босмана
Історія, яка змінила футбол назавжди - 26 років тому суд виніс вирок у справі Босмана Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:15 2530
Історія пишеться на наших очах: гру НБА було призупинено - Каррі встановив історичний рекорд
Історія пишеться на наших очах: гру НБА було призупинено - Каррі встановив історичний рекорд Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:03 1253
PRO-каппер Метью Бенхем показав, як заробляти сотні мільйонів в АПЛ
PRO-каппер Метью Бенхем показав, як заробляти сотні мільйонів в АПЛ Harry BettMan
Вчора 23:52 266
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Дмитро Копій
Вчора 20:04 7563 19
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 57
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 57 Valeriy Ruchka
Вчора 19:00 4481
Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО
Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:01 2349
Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження
Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження Андрій Дунець
Вчора 13:35 530
Відео дня. 91-річний вболівальник не стримав сліз після чемпіонства свого клубу
Відео дня. 91-річний вболівальник не стримав сліз після чемпіонства свого клубу Андрій Дунець
Вчора 12:03 700
Берінчик продовжує готуватися дою бою проти Чанієва
Берінчик продовжує готуватися дою бою проти Чанієва Андрій Твердохліб
Вчора 11:55 362
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Андрій Твердохліб
Вчора 00:58 10624 12
17 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
17 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
13.12.2021 23:54 2558
Редкач жорстко відповів Кличку щодо прапора Ломаченка
Редкач жорстко відповів Кличку щодо прапора Ломаченка Віктор Слюсаренко
13.12.2021 21:00 14060 8
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:54 Бокс Канело визнано боксером року за версією WBC 57
18:40 Блог Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза 98
18:39 Хокей Збірна України U-20 здолала Францію на чемпіонаті світу 157
18:25 Гандбол Іранська гандболістка безслідно зникла під час чемпіонату світу 107
18:09 Футбол Зіна, слабо!? Збірна України з текболу кинула виклик Зінченку 150
17:54 Бокс Гірн: У мене немає сумнівів, що Камбосос чи Хейні будуть битися з Ломаченком 157
17:39 Футбол Драченко залишив казахський клуб 189
17:25 Футбол Інтер найближчим часом розірве контракт із Еріксеном 315
17:10 Футбол Спортивний директор Інгульця залишив клуб 337
16:54 Бокс Ломаченко відповів хейтерам віршем російського поета, який підтримав анексію Криму 531 2
16:40 Футбол ПСЖ націлився на гравця Баварії 463
16:24 Футбол Миколенко підписав контракт із Евертоном - ЗМІ 2341
16:09 Футбол Бацула: Мене хотіли залишити у Динамо 349
16:03 Блог Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 1814
15:55 Бокс Ф'юрі назвав бажаних суперників у 2022 році 395
15:39 Важка атлетика Марущак - чемпіонка світу з важкої атлетики 261
15:27 Футбол Руні може очолити Евертон 304
15:13 Бокс Президент WBC хаче влаштувати бій Вайлдер - Руїс 245
14:55 Футбол Челсі провалило переговори з ключовим оборонцем 289
14:49 Олімпійські ігри 2022 Пекін-2022. Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік 309
14:43 ММА Тренер назвав дату повернення Мак-Грегора 220
14:30 Футбол Маліновський може зацікавити Ювентус та Мілан - скаут 263
14:20 Футбол Металіст прийме Зорю, Олександрія зіграє з Динамо. Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 674
13:55 Футбол Майнц - Герта 4:0. Огляд матчу 208
13:44 Олімпійські ігри 2022 Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 361

Канело визнано боксером року за версією WBC

Сьогодні 18:54 57 0
Мексиканець яскраво провів 2021 рік
Канело визнано боксером року за версією WBC
#Альварес

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська рада найкращим боксером 2021 року визнала абсолютного чемпіона світу у суперсередній вазі Сауля Альвареса.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У 2021 році Канело провів 3 поєдинки проти Авні Їлдирима, Біллі Джо Сондерса та Калеба Планта, в яких здобув дострокові перемоги.

Тепер мексиканець розглядає можливість проведення бою у першій важкій вазі. Суперником Альвареса може стати чемпіон світу за версією WBC Ілунга Макабу.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Раніше повідомлялося, що Усик може опуститися у вазі заради поєдинку з Альваресом.

Коментарі ()