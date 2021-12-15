Усик: Бій з Ф'юрі вигідніший для мене, ніж з Джошуа

Чемпіон IBF, WBO, IBF, WBA у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) вважає за краще битися з чемпіоном WBC Тайсоном Фьюрі (31-0-1, 22 КО), ніж проводити реванш з Ентоні Джошуа (24) -2, 22 КО).

Про це заявив український боксер.

"Чи готовий я зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо Джошуа погодиться відійти вбік? Звичайно. Одна з моїх цілей - стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій ваговій категорії. Мені абсолютно не має значення, з ким із них зустрічатися.

Просто з Тайсоном Ф'юрі це буде вигідніше, бо має пояс. Можна стати абсолютним чемпіоном швидше, без бою з Ентоні Джошуа. Це мінус один крок", - сказав Усик.