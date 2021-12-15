Президент WBC хаче влаштувати бій Вайлдер - Руїс

Джерело - espreso.tv.
У наступному році може відбутися бій колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі американців Деонтея Вайлдера та Енді Руїса.
Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Поєдинок Вайлдер - Руїс, мабуть, найцікавіший бій без титулу зараз у надважкій вазі. Вайлдер — вибуховий боксер, Руїс — боєць, який у бою з Джошуа створив одну з найбільших сенсацій в історії боксу в надважкій вазі і його виступ перед мексиканськими вболівальниками це відмінна ідея", - сказав Сулейман.
Раніше повідомлялося, що Вайлдер може завершити кар'єру.