Президент WBC хаче влаштувати бій Вайлдер - Руїс

Маурісіо Сулейман хоче влаштувати у 2022 році

У наступному році може відбутися бій колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі американців Деонтея Вайлдера та Енді Руїса.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Поєдинок Вайлдер - Руїс, мабуть, найцікавіший бій без титулу зараз у надважкій вазі. Вайлдер — вибуховий боксер, Руїс — боєць, який у бою з Джошуа створив одну з найбільших сенсацій в історії боксу в надважкій вазі і його виступ перед мексиканськими вболівальниками це відмінна ідея", - сказав Сулейман.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер може завершити кар'єру.