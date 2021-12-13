Усик дав пораду Джошуа

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа перед реваншем з українцем Олександром Усиком має розібратися у собі.

Про це розповів український боксер в ефірі ESPN.

"Я думаю, що проблема саме у нас – у спортсменах, бійцях. Ми щось постійно шукаємо, хочемо знайти десь ззовні якусь допомогу. Вона всередині нас, треба поколупатися в собі.

Знаєте, що іноді я роблю? Коли у мене є якісь труднощі в житті, я не впадаю у відчай, не заганяю себе в кут. Я молюся, йду до своєї церкви, сідаю там усередині і просто спостерігаю, що там відбувається. Я дивлюся на свого Бога, на святих, які допомагають нам, і шукаю в собі, що мені треба зробити. Звичайно, я молюся і прошу, щоб Він мені допоміг", – сказав Усик.

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