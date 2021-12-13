Стаховський: Ломаченко не любить Україну

Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) після перемоги над Річардом Коммі (31-4, 27 КО) вкотре підтвердив своє ставлення до України.

Про це розповів відомий український тенісист Сергій Стаховський в Instagram.

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"Ви пояснюєте, чому особливий прапор? Він особливий лише тому, що підтвердив, що Ломаченко не любить Україну. І ображається, що українці не поділяють його любов до запоребриківців. А Україна була і буде навіть коли нас тут не буде", – написав Стаховський.