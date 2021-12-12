Український боксер прокоментував перемогу над Річардом Коммі

Джерело - Чемпіон.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко готовий битися за титул абсолютного чемпіона світу з Джорджом Камбососом.

Про це українець заявив після перемоги над Річардом Коммі.

"Я відправив суперника у важкий нокдаун та просто попросив його тренера зупинити бій, але Коммі – справжній воїн. Тому ми подарували ще чимало добрих раундів для фанатів", - заявив боксер.

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"Як я говорив раніше, я не люблю говорити про себе. У цьому дивізіоні багато відмінних бійців, ми можемо організувати в майбутньому багато великих боїв. Готовий битися за титул абсолютного чемпіона світу, готовий їхати до Австралії та битися з Камбососом", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Коммі відправився до лікарні після бою з Ломаченком.