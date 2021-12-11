Усик: Коммі з повагою ставиться до Ломаченка

Джерело - isport.ua.
Американський боксер Річарда Коммі з повагою ставиться до Василя Ломаченка перед їх боєм.
Про це розповів чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.
"Коммі - веселий хлопець, багато посміхається. Мені подобається, що він дуже приязно і шанобливо ставиться до мого брата. Це викликає пошану до нього як до бійця.
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Просто решта базікають, але це їхня справа. Ми не можемо їх засуджувати, нехай їх осудять кулаки", - заявив Усик.
Нагадаємо, Ломаченко піднявся на 5 місце у рейтингу IBF.