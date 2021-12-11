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Ломаченко піднявся на 5 місце у рейтингу IBF, Берінчик - у ТОП-10

Сьогодні 11:35 173 0
Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес опустився на 6-е місце
Ломаченко піднявся на 5 місце у рейтингу IBF, Берінчик - у ТОП-10
#Лопес, #Ломаченко, #Берінчик

Джерело - IBF.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категорія Василь Ломаченко піднявся на 5-у позицію в рейтингу IBF серед боксерів легкої ваги.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної боксерської федерації.

Опустився на 6-е місце колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес.

  Актуально: Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою

Український чемпіона WBO International Денис Берінчик займає 8-у сходинку.

Рейтинг IBF у легкій вазі:

Чемпіони - Джордж-Камбосос, Девін Хейні.
2. Густаво Лемос
3. Лі Селбі
4. Річард Коммі
5. Василь Ломаченко
6. Теофімо Лопес
7. Мішель Рівера
8. Денис Беринчик
9. Джейкоб Нг
10. Заур Абдуллаєв

Нагадаємо, Усик залишився на 2 місці в рейтингу P4P.

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