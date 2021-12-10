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Промоутер назвав імовірну дату бою Усика з Ф’юрі
Промоутер назвав імовірну дату бою Усика з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Усик

Джерело - sport.ua.

У вересні 2022 року Top Rank може організувати бій британця Тайсона Ф’юрі проти українця Олександра Усика.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Звичайно, всі з нашого боку хочуть, щоб Тайсон бився з Усиком. Але Усик повинен виконати свої зобов'язання перед Ентоні Джошуа, оскільки у їхньому контракті прописано матч-реванш. До того ж у Ф'юрі тепер є Ділліан Вайт, який є обов'язковим претендентом. Це дуже ускладнює організацію бою між Ф'юрі та Усиком.

Отже, ми очікуємо, що Усик проведе поєдинок з Джошуа, а Ф'юрі з Вайтом. Я сподіваюся, Усик, цей прекрасний юнак і великий боєць, виграє свій бій, а Тайсон виграє свій. Після цього Усик і Ф'юрі об'єднають титули у вересні", - сказав Арум.

Нагадаємо, WBC зобов'язала Ф'юрі битися з Вайтом.

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