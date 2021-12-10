Ломаченко - Коммі: де дивитися бій онлайн

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) свій наступний бій проведе проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO). Бій заплановано на ніч із 11 на 12 грудня в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Початок бою орієнтовно о 6:00 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні буде доступна онлайн в медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, Ломаченко після втрати трьох поясів у поєдинку з Теофімо Лопесом, переміг японця Масойосі Накатані нокаутом у 9 раунді. Ганець же свій останній поєдинок проти Джексона Марінеса також завершив нокаутом.

Ломаченко - Лопес: відео найкращих моментів і огляд бою