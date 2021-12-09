Сіренко отримав нового суперника

Визначився наступний суперник Сіренка

Володар титулу WBC Asia у надважкій вазі Владислав Сіренко проведе бій проти Андрія Руденка.

Про це повідомляє b-1boxing.com

Спочатку Сіренко мав провести бій із німцем Мікаеля Валліша, проте він отримав травму під час підготовки до поєдинку.

У Руденка нещодавно також зірвався бій. 25 грудня в Сочі він мав битися з Муратом Гассієвим, але російський боксер зламав руку.

Вечір боксу, головною подією якого стане бій Берінчик – Чанієв, відбудеться 18 грудня у ТРЦ Термінал у Броварах.

Раніше, Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді.