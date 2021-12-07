Суперник Сіренка відмовився від бою

Український боксер отримає нового суперника.

У суботу, 18 грудня, володар титулу WBC Asia у надважкій вазі Владислав Сіренко мав провести поєдинок проти німця Мікаеля Валліша.

Про це повідомляє B1 Boxing

Валліш отримав травму під час підготовки до титульного поєдинку.

Сіренко битиметься в заплановану дату, а ім'я суперника буде оголошено найближчим часом.

Вечір боксу, головною подією якого стане бій Берінчик – Чанієв, відбудеться 18 грудня у ТРЦ Термінал у Броварах.

Раніше, Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді.