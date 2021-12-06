Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі поділився думками про можливих суперників

Джерело - Fino Boxing.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос не має бажання битися в першу чергу з Василем Ломаченком.

Про це він розповів порталу Fino Boxing.

"Я думаю, що бій із Девісом є більш першочерговим, ніж із Ломаченком. Лопес переміг Василя, він також побив Коммі, тому "Танк", а ще Раян Гарсія.

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У нього багато підписників, тому якщо Гарсія зможе здобути хорошу перемогу і при цьому буде круто виглядати, то він однозначно буде в обоймі", - сказав Камбосос.

Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) проведе бій проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).