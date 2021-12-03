Ломаченко: Я хочу битися з Камбососом

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко готовий битися проти нового абсолютного чемпіона у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.

Про це розповів сам боксер.

"Перед їхнім боєм я давав трохи шансів Камбососу, але думав, що переможе Лопес. Але сталося те, що сталося. Це бокс. Чи хочу я бою з Камбососом? Звісно. У мене є поєдинок 11 грудня, і я сфокусований на ньому. Говоритиму про майбутнє після бою", - сказав Ломаченко.