Промоутер знайшов наступного суперника для Ф'юрі

У наступному поєдинку можливим суперником Тайсона Ф'юрі буде володар "тимчасового" пояса чемпіона світу WBC Ділліан Вайт.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Не вірю, що Ф'юрі битиметься в лютому. Тому що, як він каже, він трохи перехворів на грип, а вже грудень. Я думаю, що бій відбудеться у березні і, сподіваюся, суперником буде Ділліан Вайт. Ділліан почав судовий позов з WBC, щоб отримати те, чого заслуговує. Очікуємо, що результат буде сприятливим. Рішення – питання часу", – сказав Гірн.