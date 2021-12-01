Камбосос: Я зламав Лопеса

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос пояснив свою перемогу у поєдинку з Теофімо Лопесом.

Про це розповів сам боксер.

"Психологічно я зламав цю дитину багато місяців тому. Поступово я ламав її на прес-конференції та зважуванні. Я знав, що вона вплутається в цю гру, а у нас був чудовий план.

Я відправив Лопеса в нокдаун, гарно вдарив праворуч – це був чудовий початок бою. Це одразу змінило перебіг поєдинку.

В його ударах, силі не було нічого особливого. До бою я казав, що не дивуйтеся, якщо зловлю його раніше і завдаю йому болю. Я візуалізую подібні речі. Це задало тон усьому поєдинку.

Після цього моменту я перейшов у режим дзен. Я відірвав йому голову, розібрав на частини та зламав. Я впіймав його і справді зламав. Його обличчя було побите набагато більше, ніж моє. То була велика перемога.

Коли він відправив мене в нокдаун, я втратив самовладання на частку секунди, тому що був занадто схвильований. Він упіймав мене гарним ударом, але я без проблем підвівся і закінчив раунд", - відзначив Камбосос.