Екстренер Кличка: Берінчик може перебоксувати Камбососа

Джерело - fightnews.info.
В українського боксера Дениса Берінчика є непогані шанси на перемогу в бою з абсолютним чемпіоном легкої ваги Джорджем Камбососом.
Про це розповів український тренер Сергій Городнічев, який свого часу перебував у команді Володимира Кличка.
"Чи може Берінчик потягнути Камбососа? Денис може потягнути всіх. Я вам скажу, що якщо Берінчик відбоксує з Камбососом, то це буде цікавіше, ніж з Лопесом, тому що Денис може увімкнутися, і він має характер.
Берінчик здатний включитися і багато бити. Камбосос може не витримати. Все залежить від Берінчика, його настрою. Якщо Камбосос дасть йому цю можливість, він може виграти. Я не сумніваюся у Берінчику", - сказав Городнічев.
Раніше, Камбосос сенсаційно переміг роздільним рішенням суддів абсолютного чемпіона світу Лопеса.