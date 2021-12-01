Екстренер Кличка: Берінчик може перебоксувати Камбососа

В українського боксера Дениса Берінчика є непогані шанси на перемогу в бою з абсолютним чемпіоном легкої ваги Джорджем Камбососом.

Про це розповів український тренер Сергій Городнічев, який свого часу перебував у команді Володимира Кличка.

"Чи може Берінчик потягнути Камбососа? Денис може потягнути всіх. Я вам скажу, що якщо Берінчик відбоксує з Камбососом, то це буде цікавіше, ніж з Лопесом, тому що Денис може увімкнутися, і він має характер.

Берінчик здатний включитися і багато бити. Камбосос може не витримати. Все залежить від Берінчика, його настрою. Якщо Камбосос дасть йому цю можливість, він може виграти. Я не сумніваюся у Берінчику", - сказав Городнічев.