Камбосос: Лопесе, прийми цю поразку як чемпіон - давай знову поб'ємося в Австралії

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший (20-0, 10 КО) запропонував Теофімо Лопесу (16-1, 12 КО) провести ще один бій.

Про це заявив сам Камбосос.

"Я вірив у свої сили та постояв за себе. Я не король, я імператор.

У мене був довгий тренувальний табір. З кожним днем ​​я ставав все кращим і кращим. То був мій вечір. Він буде моїм вечором дуже довго.

Я повернувся у бій так, як воїн. Я найкращий австралійський боксер в історії.

Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон - давай знову поб'ємося в Австралії. Бій на 80 тисяч уболівальників в Австралії - давай зробимо це", - сказав Камбосос.