Бріггс назвав кращого суперважковаговика сучасності

Найкращим боксером хевівейту є чинний володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс.

"Ф'юрі - найкращий суперважковаговик з великим відривом. Це неймовірно - він, як і раніше, залишається непереможеним. Сподіваюся, ми побачимо від нього більше послідовності, ще кілька боїв. Хочеться, щоб наступного року він провів як мінімум три поєдинки.

Ф'юрі необхідно залишатися активним протягом наступних двох-трьох років, це зміцнить його велич. Але хто б що не казав, Ф'юрі - найкращий супертяж. Ритм, сила, габарити, рішучість, вміння підніматися після нокдаунів - він чудовий у всіх аспектах", - заявив Бріггс.