Усик: Я стану абсолютним чемпіоном світу

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не сумнівається, що у майбутньому стане абсолютним чемпіоном.
Про це заявив сам боксер.
"Я це зроблю, тому що я до цього йду. Але потім вважати себе великим - це, мені здається, не моє. Будемо працювати, добиватися результатів. Насправді все, що відбувається з людьми, яких пам'ятають навіть після їхнього відходу"... Зрозуміло, що це їхня робота, але їхні люди пам'ятають не з якихось причин, не тому, що він лише виграв.
Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь. Звичайно, цього хочеться, ти робиш це, трудишся. Колись не виходить, ти не винен ні в якому. Якщо здаватися, ти повинен знову йти.
Нам іноді дається крок до того, щоб усе вийшло, а ми розвертаємось і тікаємо", - зазначив Усик.
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В останньому бою Усік переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Другий поєдинок боксерів відбудеться у першій половині 2022 року.
Нагадаємо, Усик залишився на 2 місці в рейтингу P4P від The Ring.