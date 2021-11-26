Усик: Я стану абсолютним чемпіоном світу

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не сумнівається, що у майбутньому стане абсолютним чемпіоном.

Про це заявив сам боксер.

"Я це зроблю, тому що я до цього йду. Але потім вважати себе великим - це, мені здається, не моє. Будемо працювати, добиватися результатів. Насправді все, що відбувається з людьми, яких пам'ятають навіть після їхнього відходу"... Зрозуміло, що це їхня робота, але їхні люди пам'ятають не з якихось причин, не тому, що він лише виграв.

Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у ​​сфері літератури чи ще десь. Звичайно, цього хочеться, ти робиш це, трудишся. Колись не виходить, ти не винен ні в якому. Якщо здаватися, ти повинен знову йти.

Нам іноді дається крок до того, щоб усе вийшло, а ми розвертаємось і тікаємо", - зазначив Усик.